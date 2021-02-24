Кабинет Министров принял план действий по реализации Послания Главы Чувашской Республики

Комплексный план содержит конкретные мероприятия по качественному и своевременному выполнению задач, поставленных в Послании Олега Николаева Государственному Совету Чувашской Республики на 2021 год. Он подготовлен на основе анализа и обобщения предложений органов исполнительной власти региона.

«Комплексный план состоит из 21 направления и содержит 160 мероприятий, обеспечивающих достижение 21 цели, обозначенной в Послании», – доложил вице-премьер Дмитрий Краснов на заседании Кабинета Министров Чувашии.

Олег Николаев в своем Послании отметил: «Основные индикаторы, которых мы с Вами должны достичь, обозначены решениями Президента страны Владимира Владимировича Путина. На их основе разработаны и реализуются национальные проекты, и мы с Вами активно работаем над претворением их в жизнь на территории Чувашии».

Напомним также, что Правительство России может пролонгировать и дофинансировать Индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашской Республики.

чувашинформ.рф