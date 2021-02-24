24 Фев

В Чувашии увеличили максимальное число зрителей на спортивных соревнованиях, в театрах и на концертах

В Чувашии с 24 февраля на спортивных соревнованиях и в культурных учреждениях смогут присутствовать больше зрителей. Теперь разрешается заполнять до 75% посадочных мест. Указ об этом подписал Глава Чувашии Олег Николаев.

При этом болельщики могут привлекаться только в помещения для занятий спортом, площадь которых составляет не менее 400 квадратных метров. До этого ограничение составляло не менее 800 квадратных метров.

Также снимается запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых и торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей.

При  этом носить маски, соблюдать социальное дистанцирование, использовать антисептики — обязательное условие участия зрителей на спортивных соревнованиях и концертах.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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