В Чувашии увеличили максимальное число зрителей на спортивных соревнованиях, в театрах и на концертах

В Чувашии с 24 февраля на спортивных соревнованиях и в культурных учреждениях смогут присутствовать больше зрителей. Теперь разрешается заполнять до 75% посадочных мест. Указ об этом подписал Глава Чувашии Олег Николаев.

При этом болельщики могут привлекаться только в помещения для занятий спортом, площадь которых составляет не менее 400 квадратных метров. До этого ограничение составляло не менее 800 квадратных метров.

Также снимается запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых и торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей.

При этом носить маски, соблюдать социальное дистанцирование, использовать антисептики — обязательное условие участия зрителей на спортивных соревнованиях и концертах.

чувашинформ.рф