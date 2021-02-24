В Чувашии ограничат охоту на барсука, глухаря и сурка

С 1 апреля текущего года по 1 апреля 2024 года установят запрет охоты на барсука и глухаря на всей территории Чувашской Республики, а также на сурка в общедоступных охотничьих угодьях.

Проект постановления принят сегодня Кабинетом Министров Чувашской Республики.

«Ранее подобный запрет также устанавливался, но динамика численности роста барсука и глухаря не позволяет снять ограничения. В связи с этим предлагается эти ограничения сохранить на последующий период. Также вводятся ограничения охоты на сурка в общедоступных охотничьих угодьях», — доложил и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Воробьев на заседании республиканского Кабинета Министров.

Отметим, что за трехлетний период запрета охоты, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, численность глухаря увеличилась с 670 до 774, барсука – с 258 до 262, что не дает возможность открыть охоту на указанные виды охотничьих ресурсов. На общедоступных охотничьих угодьях численность сурка с 266 особей снизилась до 202.

чувашинформ.рф