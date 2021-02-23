Поздравления с Днём защитника Отечества

Уважаемые мужчины,
ветераны, шумерлинцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля символизирует мужество и стойкость многих поколений, олицетворяет отвагу и верность патриотическим традициям. Это праздник тех мужчин, которые служили или служат в вооруженных силах, и тех, кто, не жалея себя, ежедневно трудится во имя процветания России.
Дело чести каждого представителя сильного пола – быть опорой для своих родных и близких, друзей и коллег, всегда быть готовым прийти на помощь. День защитника Отечества служит нам напоминанием о том, как важно брать на себя ответственность и быть верным долгу и слову.
В этот значимый день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне, светлых надежд на будущее и радостных событий!
Генеральный директор
АО «Комбинат автомобильных фургонов»
С. Васильев.
Уважаемые ветераны войны и Вооруженных сил!
Уважаемые военнослужащие! Дорогие шумерлинцы!
От всей души поздравляем вас
с Днём защитника Отечества!
23 февраля – праздник мужества! Во все времена настоящий мужчина славился умением достойно защитить свою семью и Родину. Защитником является каждый, кто бережет свою родную землю, живет и трудится на благо своей страны.
Мы поздравляем заводчан, трудящихся на нашем и других заводах! Поздравляем всех офицеров, служащих и в отставке, ветеранов боевых действий! Поздравляем всех мужчин Шумерли с замечательным праздником смелости и отваги!
Желаем вам мира, крепкого здоровья, активного долголетия, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть близкие люди рядом с вами чувствуют себя любимыми, защищенными, согретыми теплом и заботой.
С Днем защитника Отечества!
Правление Корпорации «Проект-техника»
и руководство АО «ШЗСА».
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