Поздравление Главы Чувашии с Днём защитника Отечества

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

В этот праздник мы вспоминаем героические страницы отечественной истории, чествуем ветеранов и выражаем благодарность солдатам и офицерам современной России — всем, кто посвящает свою жизнь Родине, защите ее интересов и безопасности.

Военная служба всегда была уделом мужественных и сильных людей, готовых идти на риск ради независимости Отчизны. Поздравляю тех, кто и в мирное время несет ответственность за порученное дело, держит слово, заботится о близких и родных.

От всей души желаю всем, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в благородном деле служения Отечеству!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.