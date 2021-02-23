Поздравление администрации Шумерли с Днём защитника Отечества

Уважаемые мужчины!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

В этот день мы отдаем дань уважения всем тем, кто стоит на страже мира, кто в любую минуту встанет на защиту своей Родины, своей семьи. В мирное время — это праздник не только военнослужащих, но и всех мужчин, которые несут на своих плечах груз ответственности за будущее своих семей, трудовых коллективов, родного города и всей нашей необъятной страны, кто является верной опорой коллегам, родным и близким, принимая ответственные решения, оберегая их покой, создавая уверенность в завтрашнем дне.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, сильной воли, уверенности, исполнения задуманного и благополучия!

Мира и добра вам!

Глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли В. Шигашев.