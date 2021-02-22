Кто он, среднестатистический мужчина Чувашии?

Вряд ли можно отыскать идеального мужчину, сочетающего все признаки настоящего: силу, смелость, ответственность, ум… и еще кучу замечательных качеств. Но написать портрет среднестатистического мы в силах. Только вот данные немного устарели – их мы будем брать в основном из переписи населения 2010 года, так как лишь результаты переписи содержат полную информацию о происходящих социально-демографических процессах страны.



В Чувашии на то время женщин было больше, чем мужчин: около 670 тыс. женщин (это 54 % в общей численности населения) и почти 582 тыс. мужчин. Мужчин конечно меньше, но тотального дефицита не наблюдалось: были времена и хуже.



Назовем нашего героя Матвей — это самое популярное имя в Чувашии в 2020 году. Он городской житель (по данным переписи 57 % мужчин проживали в городской местности). Ему 36 лет, можно сказать, в самом расцвете сил, при этом возраст городского мужчины чуть ниже – 35 лет, а сельского чуть выше – 38 лет.



За время, прошедшее за два межпереписных периода (1989—2002-2010 гг.), в совокупности это 21 год, наш герой «помолодел» на целых 6 лет.

Живут мужчины меньше, чем женщины: по данным текущей статистики, средняя продолжительность жизни сильного пола составляет 68 лет, а у прекрасной половины человечества – 79 лет.

Матвей по национальности чуваш: 68 % мужчин в республике по самоопределению отнесли себя к этой национальности.

Он образован (270 тыс. мужчин имели профессиональное образование, из них высшее и послевузовское — 30 %). Мужчины преуспели и существенно обогнали слабый пол в получении послевузовского образования — среди докторов наук 72 % мужчин, а среди кандидатов наук — 53 %.



С личной жизнью у Матвея все в порядке: 63 % мужчин в возрасте 16 лет и старше находились в брачных отношениях. Свой выбор он делает, женившись в 25-29 лет (это наиболее распространенный брачный возраст у мужчин), успел обзавестись детьми. Но это не помешало ему стремиться к знаниям и реализовать свои умственные способности.



Матвей старался достойно содержать свою семью: 67 % мужчин имели один источник дохода, 31 % — 2 источника, 2 % — 3, а самые предприимчивые (256 чел.) – имели множественные источники дохода. Его по праву можно считать кормильцем.



Хочется верить, что у Матвея сложилась крепкая счастливая семья. Хотя ничто не вечно под луной: разведенных на ту пору было 27 тыс. мужчин. По тем или иным причинам мужчины вступают и в повторный брак, чаще в 36 лет. А с другой стороны, более 3 тыс. отцов в республике, ответственно взявшие на себя двойные заботы – и папины и мамины, воспитывали детей без супруги.



На пороге праздник – День защитника Отечества! Поздравляем Матвея и в его лице всех мужчин с праздником мужества и патриотизма! Пожелаем им здоровья, благополучия и долгих лет жизни!



Как изменится «портрет» среднестатистического мужчины спустя 10 лет – покажет предстоящая Всероссийская перепись населения.



Чувашстат, ВПН 2020.