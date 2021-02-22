22 Фев

Команда из Чувашии одержала победу во Всероссийской студенческой Cheer Dance Show Лиге

Финал фестиваля проходил во дворце культуры ЧГУ. Здесь собралось 14 команд, причём сразу две представляли Чувашию.

Участники студенческой Cheer Dance Show Лиги должны были показать визитные карточки и выступления с элементами чирлидинга.

Председатель Российского Союза молодежи заметил, что выбрать лучших – задача не из простых.

«Это и спорт, и творчество. И сегодня мы даже увидели сцену признания в любви. Этим и живёт Российский Союз молодёжи. Конкурс «Cheer Dance Show Лига» зародился в Санкт-Петербурге и стал частью проекта «Всероссийская студенческая весна». С каждым годом количество участников растёт, и здесь большая заслуга ВУЗов, в том числе и Чувашского государственного университета. ЧГУ и правительству республики мы вручаем партнёрский знак за большую и долгую дружбу, а также реализацию проектов Союза молодежи», — отметил председатель Российского Союза молодежи Павел Красноруцкий.

Гран-при фестиваля вручили команде «Power», которая представляла Чувашский государственный университет. Чирлидеров наградили поездкой на Всероссийскую студенческую весну.

Источник: чувашинформ.рф.

Автор записи: anna

Похожие записи '

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *