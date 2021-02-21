Фильм детского медиацентра «Куча мала! » номинирован на всероссийскую премию

Первая киноработа детского медиацентра «Куча мала!» — фильм «Королевство лишних слов» претендует на победу в премии за доброту в искусстве «На Благо Мира-2021».

Фильм ребят из Чувашии представлен в номинации «Художественное кино». Он рассказывает о великом и могучем русском языке. Творческий коллектив медиацентра снял картину на средства гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Финалистов конкурса отберут зрители: общественное голосование за проекты будет проходить в три этапа и продлится до конца октября текущего года. По итогам рейтингов зрительского голосования экспертный совет определит лучших. Победители премии станут обладателями статуэтки «На Благо Мира», сертификата и денежного приза. .

Оставить свой голос за фильм «Королевство лишних слов» детского медиацентра «Куча мала!» можно по ссылке https://nablagomira.ru/vote/kino/korolevstvo-lishnikh-slov. При этом регистрироваться на сайте интернет-конкурса нет необходимости, достаточно зайти на ресурс через социальные сети.

Источни: чувашинформ.рф.