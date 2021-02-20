Хорошими делами прославиться… можно!

20 февраля в Шумерле, в Центре детского творчества, состоялась торжественная церемония награждения участников конкурса «Волонтер-2020», инициаторами и организаторами которого выступили ЦДТ и Совет женщин Шумерли. 16 статуэток-сердец и дипломов были вручены шумерлинцам, активно проявившим себя в добровольчестве.



Конкурс проходил с 10 по 30 прошлого года. Чтобы участвовать в нем, претендентам нужно было не просто назваться волонтерским отрядом или добровольцем – нужно подтвердить и свой статус, и свои добрые дела. К анкетам и заявкам обязательно прилагались публикации в СМИ и интернет-источниках, грамоты и благодарности за участие в акциях. К сожалению организаторов, в числе заявившихся конкурсантов не оказалось некоторых учреждений образования и предприятий, хотя свидетельств их благотворительной и волонтерской деятельности предостаточно.



Открывая церемонию награждения, директор ЦДТ, председатель женсовета и депутат городского Собрания Елена Голованова отметила, что поле деятельности для добрых дел в нашей стране очень большое. Это и помощь малоимущим, и одиноким старикам, и бесхозяйным животным, и тяжелобольным детям. Это поддержка при проведении масштабных мероприятий – спортивных, культурных или политических. Например, в выборной кампании осени 2020 года активно проявили себя волонтеры народного штаба Олега Николаева: Роман Барягин, Дмитрий Карчиков, Григорий Самойлов, Алексей Макаров и Михаил Соланов. Двоих последних Елена Голованова поблагодарила от города Шумерли на сцене ЦДТ, остальным студентам благодарности будут переданы позже.



Большое спасибо за проведенную работу выразила собравшимся заведующая информационно-методическим центром отдела образования Елена Багаева, вручив «сердца» и дипломы в номинации «Юный волонтер-2020» гимназистам Виктории Анисимовой и Роману Каратаеву. Затем чествовали «Серебряных волонтеров» — депутат городского Собрания и руководитель волонтерского центра от партии «Единая Россия» Алексей Жданович вручил награду активисту-краеведу Анатолию Пояндаеву. Его коллега Николай Кондратьев не смог присутствовать на церемонии, но статуэтку и диплом ему обязательно вручат.



В номинации «Волонтерский проект года-2020» за общественно значимую деятельность отмечены благотворительный фонд «Творчество детям» и гимназия № 8. В номинации «Волонтер года-2020» индивидуальные награды вручены гимназистам Даниле Зотову, Юрию Ярадаеву, Анне Макаровой и обучающимся ЦДТ Ирине Терешечкиной, Андрею Кудрявцеву. Также были награждены волонтерские отряды и команды гимназии № 8, ЦДТ, школы № 2, Шумерлинского КЦСОН, БФ «Творчестве детям».



В завершение церемонии награждения присутствовавшим напомнили и стартовавшей с начала этого года Всероссийской акции «Добрая суббота». Цель акции – познакомить школьников с волонтерской деятельностью, вовлечь в добровольческое движение в своем регионе. Первая акция прошла 23 января и в ней уже приняли участие юные шумерлинцы вместе с педагогами, родителями и старшим поколением семей.



Н. Игнатьева.