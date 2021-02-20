Спортивную отрасль Чувашии ждет цифровая трансформация

В электронный формат планируют перевести государственную аккредитацию региональных спортивных организаций, присвоение спортивных разрядов спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям.

Планы обсудили на стратегической сессии «Цифровая прокачка. Чувашская Республика. Спорт и физическая культура» Очная дискуссия состоялась на базе Национальной библиотеки Чувашии.

Задача мозгового штурма — разработать проекты по внедрению цифровых продуктов как для профессионалов, так и для граждан.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов отметил важность цифровизации отрасли с точки зрения внедрения управленческих решений.

«В Чувашии 51 спортивная школа, 1 училище спортивного резерва, 1 Центр спортивной подготовки сборных команд, 32,5 тыс. спортсменов, из них 16,5 тыс. имеют разряды, 4 тыс. спортивных сооружений, 70 региональных федераций – и все эти цифры необходимо перевести в данные, чтобы на их основе принимать оптимальные с точки зрения госуправления решения и, конечно, разработать удобные цифровые сервисы и понятные для всех жителей республики продукты», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

«Цифровая трансформация является национальной целью — тем инструментом, который позволяет повысить эффективность организации спорта и качества предоставляемых услуг. Сегодня в фокусе внимания — цифровые сервисы, которые позволят жителям республики получать услуги дистанционно, в режиме реального времени, прозрачно, быстро и оперативно», — отметил директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин, выступивший модератором мероприятия.

Заместитель министра спорта страны Андрей Сельский рассказал, что цифровизация спорта в стране сегодня ведется по трем направлениям – государственное управление, создание сервисов для граждан, которые занимаются или планируют заниматься спортом самостоятельно, а также спортивная аналитика для профессиональных спортсменов.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина предложила объединить усилия региональных ИТ-экспертов в разработке цифровых сервисов в спортивной среде.

«Знакомство с успешными практиками других регионов по внедрению передовых технологий поможет нам выработать свои продукты. Они позволят жителям нашей республики, например, в несколько кликов записать ребенка в секцию, выявить предрасположенность к тому или иному виду спорта, забронировать билет на соревнования. При этом, мы обязательно должны опираться на потребности жителей, искать пути реализации их запросов вместе с нашими разработчиками», — подчеркнула она.

Мозговой штурм стал третьим из серии стратегических сессий, проводимых в Чувашии при содействии АНО «Цифровая экономика» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В прошлом году в Чебоксарах специалисты IT-отрасли обсуждали внедрение отечественных технологий и платформенных решений в деятельность промышленных предприятий, а также туристических организаций.

чувашинформ.рф