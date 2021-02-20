ОЭЗ в Новочебоксарске будет создана в первом полугодии 2021 года

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Чувашии.

Напомним, решение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новочебоксарске было поддержано Правительством России 19 февраля 2021 года. Срок действия ОЭЗ — 49 лет.

В рамках особой экономической зоны предусмотрены льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и таможенным платежам (НДС).

Это даст возможность моногороду Новочебоксарску за 49 лет существования ОЭЗ привлечь более 50 млрд рублей инвестиций и создать более 6 тысяч новых рабочих мест, что позволит стимулировать занятость молодежи, снизить отток квалифицированных трудовых кадров из города и способствовать их привлечению из других регионов, что даст значимый эффект для экономики города и республики в целом.

«ОЭЗ – это работа с инвестициями. В рамках особой экономической зоны можно создавать индустриальные парки и промышленные технопарки. Площадки ОЭЗ предлагают бизнесу дополнительные преимущества», — пояснил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Напомним, создание преференциальной зоны в Новочебоксарске стало одной из тем Послания Главы Чувашии Госсовету республики. 2 февраля Олег Николаев поручил региональному Минэкономразвития в кратчайшие сроки подготовить и внести на рассмотрение Правительства России необходимый пакет документов, а 18 февраля на заседании межведомственной рабочей группы Правительство страны поддержало заявку от Чувашии.

чувашинформ.рф