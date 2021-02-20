Открыт набор на обучение команд цифровой экономики

Слушателями данного интенсива могут стать команды из 5-10 человек. Они получат компетенции в области управления на основе данных с целью повышения качества и скорости принятия решений в органах власти, бизнесе и социальной сфере. Формат программы подразумевает не только обучение цифровым компетенциям и проектной деятельности, но также и проработку собственных проектов.

«Цифровое развитие государства зависит от компетенций каждого сотрудника. Особенно руководители сегодня должны владеть инструментами создания и реализации проектов, использовать технологии искусственного интеллекта и визуализации данных. Такие навыки помогут обеспечить максимально эффективную работу госаппарата, бизнеса и повысят профессиональную ценность специалиста», – отмечает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, руководитель федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Евгений Кисляков.

Оператором программы КЛИК выступает Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035.

В 2021 году обучение будет проходить с 1 апреля по 1 июля в очно-заочном формате с применением дистанционных технологий. Команды могут представлять органы власти, НКО, образовательные учреждения, коммерческие компании и корпорации.

Для участия в отборе каждая группа должна представить проект для разработки в рамках программы, направленный на достижение стратегических целей организаций-участников. В его основе должны быть заложены принципы цифровой трансформации, оптимизации или изменения существующих процессов, а также создания новых цифровых решений.

Заявки на обучение в первом наборе 2021 года принимаются до 26 марта на сайте clickcdo.ru.

чувашинформ.рф