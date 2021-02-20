Олег Николаев принял участие в церемонии принятия присяги воспитанников Чувашского кадетского корпуса

Церемония состоялась в Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Его воспитанники торжественно поклялись настойчиво овладевать знаниями, готовить себя на службу Отечеству.

Глава республики отметил, что принятие присяги — это ответственный и волнительный момент.

«Принимая присягу, мы берем на себя обязательство быть дисциплинированными, делать все для того, чтобы преданно и самоотверженно выполнять возложенные задачи», — сказал руководитель региона.

Олег Николаев отметил, что развитию кадетского движения в республике уделяется пристальное внимание.

«Это почетно и отрадно. Ваш выбор вдохновляет и является примером для сверстников», — подчеркнул Глава Чувашии.

чувашинформ.рф