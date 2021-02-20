Кафе и рестораны Чувашии теперь могут работать круглосуточно

Соответствующий указ 20 февраля подписал Олег Николаев.

Снимаются ограничения по работе предприятий общепита в ночное время, теперь они могут функционировать круглосуточно. Максимальная заполняемость зала увеличивается с 50 до 75%.

Требования к соблюдению санитарных правил остаются прежними: размещение столов на расстоянии 1,5 м, за одним столом – не более 4 человек. Запрет на банкетное обслуживание сохраняется.

Напомним, что решение было принято на оперштабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Источник: чувашинформ.рф.