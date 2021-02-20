В Шумерле состоялся концерт в честь Дня защитника Отечества

Сегодня, 20 февраля, в ДК «Восход» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

Сильную половину человечества и всех тех, кто стоял и стоит на страже Родины сегодня, поздравил глава города Шумерли Сергей Яргунин. Он выразил слова огромной благодарности и признательности в адрес участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, совместно ковавших Победу, в адрес ветеранов Вооруженных сил, воинов-интернационалистов. Глава города также рассказал о том, как в городе проходит месячник оборонно-массовой работы, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Под аплодисменты собравшихся защитникам Отечества, проявившим себя в жизнедеятельности города и в патриотическом воспитании молодежи, были вручены благодарности администрации города Шумерли. Такую же награду удостоился и коллектив духового оркестра ДК «Восход».

Праздничный концерт удался на славу. Танцевальные коллективы ДК «Восход» и другие талантливые исполнители просто блистали на сцене. Их выступления надолго оставят в сердцах зрителей самые теплые воспоминания.

Т. Александрова.