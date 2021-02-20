В Чувашии выбирают имена «Валдаям»

В Чувашии стартовало голосование по выбору имен трем судам на подводных крыльях «Валдай 45-Р». Они появятся в республике уже в этом году.

Напомним, что об их покупке Глава Чувашии Олег Николаев договорился с председателем Правительства страны Михаилом Мишустиным. Планируется, что на «Валдаях» можно будет добраться из Чебоксар в Мариинский Посад, Козловку, Казань и Нижний Новгород.

Сейчас жителям республики предлагают выбрать имена судам. Есть несколько вариантов: имени космонавта Андрияна Николаева, комдива Василия Чапаева, спортсмена Валерия Ярды, кораблестроителя Алексея Крылова, поэта Геннадия Айги.

Голосование продлится до 25 февраля.

чувашинформ.рф