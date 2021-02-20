В министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать больницы в праздники

В выходные и нерабочие праздничные дни с 20 по 23 февраля и с 6 по 8 марта работа медорганизаций по оказанию медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях будет организована в следующем порядке:

20 февраля 2021 г. – рабочий день (сокращенный на 1 час);

21 февраля 2021 г. – выходной день, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;

22 февраля 2021 г. – рабочий день, по графику субботы (медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8:00 до 13:00 часов с приемом вызовов до 12:00);

23 февраля 2021 г. – нерабочий праздничный день, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;

6 марта 2021 г. – рабочий день, по графику субботы (медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8:00 до 13:00 часов с приемом вызовов до 12:00);

7 марта 2021 г. – выходной день, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;

8 марта 2021 г. – нерабочий праздничный день, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00.

Неотложную медицинскую помощь можно будет получить в приемном покое Республиканской детской клинической больницы и Городской клинической больницы № 1 с 20 по 23 февраля и с 6 по 8 марта в круглосуточном режиме.

Детская молочная кухня и раздаточные пункты будут работать в следующем порядке:

20 февраля 2021 г. – рабочий день (сокращенный на 1 час);

21, 22 февраля 2021 г. – по графику работы;

23 февраля 2021 г. – выходной день;

6, 7 марта 2021 г. – по графику работы;

8 марта 2021 г. – выходной день.

Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы:

20 февраля 2021 г. – по графику работы (сокращенный на 1 час);

21 февраля 2021 г. – по графику работы;

22 февраля 2021 г. – по графику субботы;

23 февраля 2021 г. – по графику работы;

6 марта 2021 г. – по графику субботы;

7, 8 марта 2021 г. – по графику работы.

чувашинформ.рф