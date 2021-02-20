Благоустройство 2022 – начинаем выбирать!

19 февраля в Минстрое Чувашии под руководством заместителя министра – главного архитектора Чувашской Республики Александра Шевлягина состоялось совещание с представителями администраций муниципалитетов республики по вопросам проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году.

Каждый муниципалитет проявил живой интерес к инициативе проведения рейтингового голосования на своих территориях. На местах рабочими группами были отобраны общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году. Проекты и эскизы этих территорий будут актуализированы и представлены для всеобщего голосования жителями муниципалитетов.

Участникам совещания разъяснили как правильно подбирать и оформлять фотографии благоустраиваемых объектов. Также Александр Шевлягин напомнил о важности информационного освещения голосования, для того, чтобы каждый житель республики знал, как и где он может отдать свой голос за понравившуюся территорию.

Напомним, что рейтинговое голосование пройдет по всей России в период с 26 апреля по 30 мая. Голосование будет проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на единой платформе по голосованию за объекты благоустройства za.gorodsreda.ru. Принять участие в нем может каждый гражданин России старше 14 лет — он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

minstroy.cap.ru