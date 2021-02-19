ШЗСА на «Фабрике процессов»

В современных экономических условиях на первый план для предприятий выходит поиск внутренних резервов для дальнейшего развития и поддержания достигнутого уровня рентабельности. Шумерлинский завод специализированных автомобилей стал участником национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

дой Республиканского центра компетенций данный проект реализовывался на предприятии: работники сборочного цеха с помощью специалистов консалтинговой компании ООО «Алрино» провели диагностику производственных потоков, определили направления и совершили большой скачок по улучшению производственной системы в рамках своего цеха. В ходе проекта были определены и реализованы мероприятия, направленные на повышение эффективности сборочных операций и логистики внутренних перемещений материалов, деталей, сборочных единиц, комплектующих и готовых изделий.

В настоящее время проект не остановлен, ведется постоянная работа по обследованию производимых технологических операций на предмет их совершенствования, внедрение системы 5С на всех рабочих местах во всех цехах, применение стендов визуального управления эффективностью и других инструментов бережливого производства.



В рамках дальнейшего погружения в проект 9 февраля сотрудники ШЗСА приняли участие в учебно-производственном мероприятии «Фабрика процессов» на базе Чебоксарского электромеханического колледжа.



Цель «Фабрики процессов» — в реальном производственном процессе получить опыт применения инструментов бережливого производства и видеть результат улучшений за счет достижения ключевых показателей эффективности производства. За один день участники от ШЗСА прошли 3 игровых смены, в которых выпустили определенное количество узлов в составе регулятора давления газа, при этом снизили время протекания процесса и запасы незавершенного производства в потоке, а также количество транспортировок, повысили загрузку операторов.



Источник: www.pr-t.ru.