Свидетель той необъявленной войны

15 февраля отмечался День памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. Дата связана с выводом советских войск из Афганистана в 1989 году.

События Великой Отечественной войны все дальше от нас, а их участников все меньше и меньше, и далеко не всегда представляется возможность пообщаться с ними. А ветераны локальных войн раскрывают нам страницы героических и трагических событий недавнего прошлого, рассказывают о своих боевых товарищах, о случаях из собственной жизни. И опять же на своём примере учат чтить память о тех, кто не дожил до сегодняшнего дня.



Одним из участников той «афганской» войны является и наш земляк Василий Мажуков. Он был призван в армию осенью 1984 года, направлен на так называемую афганскую учёбу в Ашхабад, где готовили механиков-водителей боевой машины пехоты (БМП). Но самым главным отличием «афганских» учебок от остальных учебных подразделений Советской Армии являлась усиленная планомерная морально-психологическая подготовка: через стрессовые физические нагрузки и политзанятия военнослужащим внушалось, что им предстоит участвовать в реальных боевых действиях со всеми возможными последствиями.



После учебного подразделения весной 1985 года Василий попал в 5-ю мотострелковую дивизию (5 МСД), в 650-й отдельный разведывательный батальон, дислоцировавшийся в Шинданде (провинция Герат), что на границе с Ираном. Зоной ответственности батальона, как и всей 5-й МСД, была автодорога Кушка-Герат-Кандагар. Кроме этого, батальон проводил засадные действия на караванных путях, идущих с территории Ирана, разведывательно-поисковые действия, осуществлял налеты на базовые районы бандформирований, а также поддержку боевых действий правительственных войск ДРА.



В ноябре 1985 года при зачистке уездного кишлака Зинда-Джан БМП Василия был подбит из гранатомёта. Хорошо, что выстрел попал в кормовую часть, а экипаж был в пешем порядке — никто не пострадал. За этот боевой выход В. Мажуков был награждён медалью «За отвагу». Через месяц при сопровождении автоколонны по автодороге в провинции Фарах БМП Василия подорвался на так называемой «итальянке» — пластиковой мине итальянского производства. Экипаж и десант на броне получили контузии различной степени. В конце августа 1986 года в зоне ответственности 5 МСД в районе афгано-иранской границы была проведена крупномасштабная военная операция 40-й армии под названием «Западня», в ходе которой советские войска разгромили группировку душманов влиятельного полевого командира Исмаил-хана и овладели стратегическим укрепрайоном и перевалочной базой «Кокари-Шаршари» со значительным арсеналом вооружения, боеприпасов и разведывательной документацией. Василий Мажуков непосредственно принимал участие в этой войсковой операции. Осенью 1986 года он демобилизовался.



Вот такие парни — десантники, мотострелки-пограничники — в 18-20 лет кровью писали историю той необъявленной войны.



Н. Бутузов, председатель Совета ветеранов ВДВ г. Шумерли.