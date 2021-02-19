ПОСлушано Шумерля

С осени 2020 года в Чувашии действует платформа обратной связи (ПОС), которая предназначена для взаимодействия граждан с органами власти. Платформа является одним из механизмов работы созданного по распоряжению Главы Чувашии Олега Николаева Центра управления регионом (ЦУР).

За время работы сервиса в государственные и муниципальные органы поступило более 2 тысяч сообщений от граждан и большая часть из них уже обработана, сообщает Мининформполитики Чувашии.



Из этого числа обращений непосредственно в Шумерле в администрацию города было адресовано всего три, причем два – в январе 2021 года. Так, житель залинейной части города сообщил об отсутствии наружного освещения на участке улицы Радищева, там в настоящее время нет даже опор электроосвещения. Решение данной проблемы невозможно в холодное время года, отмечают в администрации, однако расчеты для составления сметы уже ведутся, впоследствии объект можно включить в план работ по освещению территории города. Другое обращение поступило от жильца многоквартирного дома № 25 по улице К. Маркса – из крана шла вода с ржавчиной. Причиной, как выяснилось, были проводимые на водопроводе ремонтные работы, впоследствии качественное водоснабжение восстановлено. Ну, и по третьему обращению о системе оплаты труда педагогов и полноте финансирования сферы заявителю тоже был дан развернутый ответ.



Приведенные примеры – далеко не полный перечень тем, по которым жители любого муниципалитета республики могут обратиться к органам власти. Но чаще всего, как показал анализ, граждане обращаются с вопросами, касающимися качества автомобильных дорог, состояния многоквартирных домов, дворов и территорий общего пользования, социального обслуживания и здравоохранения.

Направить обращение в любое ведомство достаточно просто. На официальных сайтах администраций городов и районов Чувашии, как и на портале органов власти республики, размещен крупный виджет (графический элемент заметного синего цвета) с активной ссылкой на портал госуслуг, а также разработано мобильное приложение «Госуслуги. ПОС». Да-да, чтобы задать волнующий вопрос или обозначить проблему, нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг. Не «выкрикнуть из-за угла», да еще в оскорбительном тоне, в соцсетях, а оформить обращение как подобает – со всеми своими контактными данными, как если бы это обращение было направлено обычным письмом. В качестве иллюстрации есть возможность прикрепить к тексту фотографию или видеозапись. Отслеживать статус сообщения и получать уведомления о принятых по нему решениях можно в «личном кабинете» пользователя портала госуслуг, также можно дать свою оценку полученному от органов власти ответу или результату решения проблемы. Так как обращения граждан через ПОС приравнены к официальным обращениям, то по регламенту на них должны отвечать в срок не более 30 дней, а некоторые категории обращений предусматривают ускоренный порядок — не более 10 дней.

Напомним, что в Чувашии продолжают работать и портал «Народный контроль», и система «Инцидент менеджмент», созданные специально для эффективного и оперативного взаимодействия жителей региона и органов власти.

Наталья Игнатьева.