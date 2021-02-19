Олег Николаев: цифровизация ускорит развитие спортивной отрасли Чувашии

В Чувашской Республике с рабочим визитом находится заместитель Министра спорта Российской Федерации Андрей Сельский. В Доме Правительства состоялась его встреча с Главой региона Олегом Николаевым. Стороны обсудили вопросы цифровой трансформации физической культуры и спорта в республике.

«Цифровые сервисы позволяют объективно и максимально быстро получать реальную картину о состоянии дел, а самое главное – на основании этого принимать выверенные решения, в том числе по развитию спортивной инфраструктуры, – отметил Олег Николаев. – С внедрением цифровых сервисов мы рассчитываем не просто на усиление спортивной активности, но и на реальные спортивные достижения».

Большой плюс, по его словам, заключается в том, что цифровые инструменты могут упростить решение ряда организационных вопросов. К примеру, к концу этого года Минспорта Чувашии планирует перевести в электронный формат предоставление услуг, касающихся государственной аккредитации спортивных федераций, присвоения спортивных разрядов спортсменам и квалификационных категорий судьям.

Замминистра спорта России Андрей Сельский отметил, что цифровизация спорта сегодня ведется по трем направлениям. Помимо аспектов, касающихся госуправления, она затрагивает вопросы создания сервисов для граждан, которые занимаются или планируют заниматься спортом самостоятельно, а также аналитики тренировочного процесса спортсменов высших достижений.

«В некоторых видах спорта это уже используется, чтобы улучшать спортивные результаты. Например, наши хоккеисты уже делают это. Анализируют, как прошла игра, тренировка, чтобы делать выводы по конкретным людям», – отметил он.

Сегодня Андрей Сельский проведет в регионе стратегическую сессию «Цифровая прокачка. Чувашская Республика. Спорт и физическая культура». Он отметил, что Чувашия стала шестым регионом, где проводят такое мероприятие.

Участникам стратегической сессии будет представлен цифровой опыт других регионов, решения от ведущих технологических компаний России, которые могут быть внедрены в Чувашской Республике в рамках развития данной сферы.

Ранее мы писали, что результатом сессии станет разработка дорожной карты внедрения цифровых решений в сфере физической культуры и спорта на 2021- 2030 годы.

чувашинформ.рф