Новая транспортная реформа поможет избежать резких скачков повышения стоимости проезда

В сфере пассажирских перевозок сложилась ситуация, когда тариф меняется не каждый год, как в коммунальной сфере, а например, раз в три года или пять лет.

К примеру, в ноябре 2020 года ряд перевозчиков, обслуживающих маршруты «Чебоксары – Новочебоксарск», представили в региональный Минтранс уведомление об индексации тарифов с 2021 года до 30 и 32 рублей соответственно при оплате электронными средствами платежа и наличными. Рост произошел сразу на 4 и 5 рублей соответственно. Все из-за нерегулируемых тарифов, то есть перевозчик сам устанавливает цену, исходя из экономической ситуации.

Подобное сейчас происходит и в Казани. Проезд в общественном транспорте там подорожает с 30 до 35 рублей при наличной оплате.

Представленный 18 февраля Минтрансом Чувашии проект транспортной реформы предполагает Единое тарифное меню в Чебоксарской агломерации. На основе расчетов предположительно сумма проезда составит 24 и 28 рублей соответственно при оплате электронными средствами платежа и наличными. При этом резкого повышения стоимости проезда не будет — говорят в Минтрансе Чувашии.

«Обязательства по доплате перевозчикам по брутто-контрактам возьмет на себя Правительство Республики. После проведения реформы из республиканского бюджета потребуется ежегодно выделять около 550 млн рублей», – поясняет министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов.

чувашинформ.рф