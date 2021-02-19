Молодым – о Сурском оборонительном рубеже

Сегодня в городской централизованной библиотеке им. Г. Айги состоялось мероприятие, посвященное Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Читатели библиотеки, обучающиеся 7 А класса школы № 1, встретились с краеведом Н.О. Кондратьевым.

Николай Осипович поведал детям о том, как они ещё в 2012 году с краеведом-поисковиком Анатолием Пояндаевым обратили внимание на Сурский оборонительный рубеж. Начиная с этого времени, они изучали местность на тот момент предполагаемого оборонительного рубежа. Параллельно была начата работа по изучению архивных материалов.

Со временем выявленные исторические места вдоль Суры позволили создать на месте Сурского оборонительного рубежа музей под открытым небом. А обнаруженные в архивах подлинные исторические документы легли в основу исторической реконструкции «Зима 41 года: невидимый подвиг в тылу». Тогда был озвучен приказ о мобилизации населения, о награждении реально существовавшей передовой бригады колхоза «Волга» Нижне-Кумашкинского сельсовета Шумерлинского района.

В ходе встречи краевед рассказал собравшимся о причинах строительства Сурского оборонительного рубежа, о том, какую функцию он должен был выполнять в случае продвижения противника вглубь страны.

Отвечая на вопросы, Николай Осипович акцентировал внимание слушателей на трудовом подвиге местных жителей, которые в тяжелейших условиях справились с поставленной перед ними задачей. Краевед подтверждал свои слова архивными документами, зачитал телеграмму Л.П. Берии от 21 января 1942 года, подписанную начальником 12-ого Армейского управления майором Леонюком, председателем Совнарокома Сомовым, первым секретарем обкома Чарыковым: «Задание ГКО по строительству Сурского оборонительного рубежа выполнено. Объем вынутой земли – 3 млн кубических метров, отстроено 1 600 огневых точек (дзотов и площадок), 1 500 землянок и 80 км окопов с ходами сообщений, противотанковые рвы (эскарпы)».

Некоторые сведения, касающиеся как строительства Сурского оборонительного рубежа, так и Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, были новы для молодых слушателей. А значит, в Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей это не последняя встреча краеведа с читателями библиотеки им. Г. Айги.

М. Ветликова.