В минувшую субботу в Шумерле, как и по всей стране, прошла 39-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». У этого яркого, масштабного зимнего праздника славная история. На протяжении десятилетий спортивная акция объединяет мастеров, ветеранов и простых любителей самого массового вида спорта всех возрастов.

В Шумерле «Лыжня России-2021» стартовала днем ранее в дошкольных образовательных учреждениях и младших классах школ. Под радостные крики болельщиков-дошкольников и воспитателей юные спортсмены с удовольствием прошли лыжную дистанцию.



Городское мероприятие состоялось на лыжной трассе поселка Палан. Место проведения спортивного праздника предварительно было тщательно подготовлено: расчищена и оборудована территория, по всей трассе были установлены флажки, тематические растяжки. Для всех желающих устроители организовали бесплатное чаепитие, а ритмичная музыка, без сомнения, создавала позитивный настрой. До старта все участники «Лыжни России-2021» получили шапочки и номерные знаки.



На торжественном открытии любителей лыжного вида спорта поприветствовали глава города Сергей Яргунин, глава администрации Валерий Шигашев, депутаты городского собрания Владимир Кровяков и Алексей Жданович, исполнительный директор АО «ШЗСА» Денис Лихачев, пожелавшие всем участникам зарядиться хорошим настроением, провести день с пользой.



Лыжную гонку открыл так называемый масстарт, участие в котором приняли руководство города, работники администрации, депутаты, представители предприятий, организаций, учреждений города, ветераны спорта, предприниматели и все желающие.



Основные забеги состоялись в виде эстафет среди образовательных учреждений и трудовых коллективов. Школьники состязались в возрастных категориях 6-9, 10-11 классы. Команды учащихся школ и студентов Шумерлинского политехнического техникума состояли из двух девушек и двух юношей. А каждая из восьми взрослых команд («Газпром», «Шумерлинский ММЦ», «СОШ № 3», «Образование», «Предприниматели», «ПЧ-23», «АО «ШЗСА», «Школа-интернат») была представлена одной женщиной и двумя мужчинами.



Завершился праздник чествованием сильнейших. В результате упорной борьбы победителями стали: среди учащихся 6-9 классов (младшая группа) школа № 2 — 1 место, гимназия № 8 — 2 место, школа № 2 (девочки) — 3 место; среди учащихся 10-11 классов (старшая группа) школа № 2 — 1 место, школа № 6 – на 2-м, Шумерлинский политехнический техникум – на 3-м месте.

Среди трудовых коллективов безоговорочную победу одержала команда «Предприниматели», на 2-м месте — «Шумерлинский ММЦ», третьей на финиш пришла команда «Газпром».

Победители и призеры награждены медалями и дипломами, а детвора – еще и тортами от хлебозавода.



Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, праздник удался! Всех, кто пришел на старт, лыжня зарядила хорошим настроением, позитивом и подарила исключительно положительные эмоции. И даже погода, накануне испугав сильным снегопадом, а потом резкой изморосью, на два с половиной часа как будто затихла и позволила успешно провести праздник.



Администрация города выражает благодарность АО «ШЗСА», ОАО «Шумерлинский хлебозавод», ООО «Деловая среда», ИП Таланова А.И. за помощь в организации и проведении спортивного праздника.

Сергей Попов, слесарь-электромонтажник АО «ШЗСА»:

«В «Лыжне России» принимаю участие ежегодно. Лыжи для меня – это настоящий праздник души. После пробежки получаю истинное удовольствие, чувствую себя просто другим человеком. Я, вообще, стараюсь вести спортивный образ жизни: зимой — лыжи, летом бегаю. А как иначе? Спорт – это жизнь!»

Владимир Капитонов, 72 года, пенсионер:

«На лыжах я катаюсь всю жизнь! И сейчас практически ежедневно совершаю пробежки. Если день не встану – чувствую, что чего-то не хватает. В этом году на лыжах уже «намотал» 800 км. Любимая лыжная трасса – в лесу, где летом проводится «Акатуй». В «Лыжне России» участвую каждый год. Зачем? Для собственного удовольствия. Пробежишь — и жить легко!»

Ванесса Васина, диспетчер газовой аварийно-диспетчерской службы:

«Спортом я увлекаюсь с детства – 10 лет занималась конькобежным спортом на стадионе «Труд», у меня даже первое образование «спортивное» — я окончила Московский институт физкультуры. И сегодня со спортом не расстаюсь — как только выдается свободное время, встаю и на конькобежные, и на фигурные коньки и, конечно, на лыжи. Занятия спортом несут только положительные эмоции – радость, добро, вдохновение, импульс к творчеству, общению, любви…

Сегодня на «Лыжне России» пробежала в эстафете за честь предприятия. Это очень почетно и приятно!»

Ольга Пояндаева, ученица 6 класса школы № 2:

«К лыжам меня приучили родители — у меня вся семья спортивная. Мы и летом катаемся на лыжероллерах, чтобы не потерять форму. В «Лыжне России» принимаю участие второй год. Радостно, что сегодня в эстафете мы с девочками из школы заняли первое место в младшей группе».

Ольга Дмитриева.