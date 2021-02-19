«Лыжня России-2021» в Шумерлинском районе

В Шумерлинском районе муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» состоялся во всех сельских поселениях. В забегах приняли участие главы поселений, депутаты собраний, старосты деревень, индивидуальные предприниматели, работники культуры и образования, учащиеся школ, жители. В Туванах с пожеланиями хорошего настроения, легкого старта и удачного финиша к участникам спортивного праздника обратились глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.

На трассу вышли граждане всех возрастов. «Лыжня России-2021» оставила у участников только самые положительные впечатления, зарядила бодростью и оптимизмом.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.