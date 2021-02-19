Канаш останется единственным ТОСЭР в Чувашии

Для привлечения новых инвесторов на территории преференциальной зоны хотят увеличить количество разрешённых видов деятельности.

Сегодня в рамках рабочей поездки в город Канаш Глава Чувашии Олег Николаев объявил о том, что Правительство России поддержалопроект создания в Новочебоксарске особой экономической зоны.

«Наша заявка на создание на территории Новочебоксарска преференциальной зоны в виде ТОСЭР не была поддержана. Зато было принято принципиальное решение о том, что преференциальной зоне на территории Новочебоксарска все-таки быть, но уже в виде другой юридической формы – в форме особой экономической зоны. Поэтому можно смело сказать, что на территории Чувашской Республики теперь единственная ТОСЭР – это ТОСЭР «Канаш», – сказал Глава Чувашии.

Он отметил, что ТОСЭР «Канаш» за последнее время начало активно двигаться вперед в части достижения целевых показателей. К примеру, сегодня в городской администрации с участием руководителя региона прошло заседание по рассмотрению заявки на реализацию нового инвестпроекта на территории ТОСЭР.

Город Канаш получил статус территории опережающего социально-экономического развития в марте 2018 года. Сейчас в ТОСЭР работают три резидента, создано более 120 новых рабочих мест.

Напомним, в своем Послании Госсовету Глава Чувашии поручил Минэкономразвития Чувашии до конца первого полугодия подготовить заявку на расширение перечня разрешенных видов деятельности на территории данной преференциальной зоны.

Источник: чувашинформ.рф