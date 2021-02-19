Избран новый председатель Совета Ассамблеи народов Чувашии

Сегодня в Доме Дружбы народов Чувашии состоялось общее собрание членов РОО «Ассамблея народов Чувашии». Её работе предшествовало заседание Президиума. Участники минутой молчания почтили память первого председателя Совета Ассамблеи Льва Куракова, рассмотрели ряд вопросов и на основании письменных заявлений приняли в члены Ассамблеи депутата Госдумы РФ Леонида Черкесова, ректора ЧГУ им. И. Ульянова Андрея Александрова и председателя Центра русской культуры Чувашской Республики Татьяну Ежову. На общем собрании членов Ассамблеи заслушан отчет о деятельности региональной общественной организации за 2016—2020 годы. Докладчиком выступил Владимир Васильев. Вторым вопросом повестки стало избрание нового председателя Совета Ассамблеи.

По предложению Президиума на рассмотрение общего собрания членов организации на голосование была вынесена кандидатура Черкесова Леонида Ильича. Участники поддержали кандидатуру единогласно. Леонид Ильич подчеркнул, что основатель и первый руководитель Ассамблеи Лев Кураков — его учитель, а значит эта работа почетна и ответственна: «Если желание всего коллектива Ассамблеи единодушное, то для меня большая честь с вами работать. Это назначение потребует от всех нас единения, сплочения в решении межнациональных вопросов, в воспитании подрастающего поколения. Только в единстве мы можем достичь успехов в любых начинаниях.» В ходе общего собрания были выбраны новые составы Президиума и Совета Ассамблеи, а также ревизор.

По завершении участники собрания выразили готовность к совместной работе и отметили, что одним из первых проектов обновленной Ассамблеи должно стать присвоение одной из улиц г. Чебоксары имени первого председателя Совета Ассамблеи Льва Куракова.

Источник: culture.cap.ru.