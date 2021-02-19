Защищать Родину можно и дома

Совсем скоро наступит праздник, олицетворяющий собой силу и мужественность, надежность и безопасность, — День защитника Отечества. Это праздник наших дедов и прадедов, стоявших на защите Родины в годы Великой Отечественной войны, отцов и мужей, участвовавших в локальных боевых конфликтах, и даже юных сыновей, которым на рассвете взрослой жизни также предстоит пройти армейскую школу жизни.



«Я считаю, что служба в армии – это очень важный этап в становлении мужчины и, если позволяет здоровье, то, конечно же, надо через него пройти», — считает житель села Ходары Александр Шлифанов. Сам он призывался в армию в 2000 году, служил в пехоте. Времена были неспокойные, и в 2001 году, после прохождения усиленной боевой подготовки в Волгоградской области, Александр с сослуживцами был направлен в Чечню. Годы службы закалили его характер. Парень начал по-другому смотреть на жизнь: пропало легкомыслие, появилось осознание главных ценностей. Как отмечает Александр, в физическом плане в армии ему было попроще, так как он с детства увлекался спортом, чего желает и будущим призывникам.



Вернувшись домой, Александр устроился на работу в автосервис, занялся ремонтом машин, ведь до армии он успел выучиться на автомеханика в ПТУ № 10. Через 5 лет, набравшись опыта, уроженец Шумерли переехал в Ходары, открыл свое дело по ремонту машин. Обслуживанием автомобилей, которое он считает не столько работой, сколько хобби, Александр занимается и сегодня, но уже не как индивидуальный предприниматель. 7 лет назад им было принято решение предоставить свою ремонтную мастерскую на содержание двух пожарных машин, ведь именно тогда в Ходарах была организована добровольная пожарная команда и А. Шлифанов выступил одним из ее учредителей.



«Это было очень правильное решение. В те годы, особенно в жаркий период 2010-го, произошло множество пожаров. Нам с односельчанами захотелось защитить от беды жителей своего поселения. Сейчас мы обслуживаем 25 деревень Шумерлинского района — территории Юманайского, Торханского, Егоркинского, Ходарского и Туванского сельских поселений. Постоянно находимся на дежурстве. Мне очень приятно, что, когда я решил предоставить свои боксы для содержания пожарных машин, супруга Татьяна меня полностью поддержала», — делится Александр.



В добровольной пожарной команде А. Шлифанов является не только водителем, но и активно участвует в тушении возгораний. Членам команды нужно в любой момент быть готовым к экстремальным ситуациям, а это весьма в характере Александра, который с детства восхищался профессией пожарных. «В первый год при возникновении пожаров мы не спали всей семьей, – рассказывает его супруга Татьяна, которая в ночное время выполняет функции диспетчера. — Вызовов тогда было много, поступит ночью звонок, муж бежит заводить машину, а я дежурю на телефоне – принимаю звонки от представителей МЧС, ну и, конечно же, жду звонка от супруга. Сейчас страх уже поменьше, мы стали спокойней, видимо, привыкли».



На счету добровольной пожарной команды села Ходары более 100 потушенных пожаров за весь период работы. Члены команды неоднократно становились лучшей добровольной пожарной командой Чувашской Республики. Есть у Александра и личное достижение – в 2018 году он занял 2-е место в первенстве среди водителей ДПК в открытых межрегиональных соревнованиях на звание «Лучшей добровольной пожарной команды» Центрального федерального округа.

Всевозможных наград у А. Шлифанова немало. Это медали «За честь и славу России», «За верность Отчизне», а также благодарственные письма от Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны», медали ВДПО «За содействие в организации добровольной пожарной охраны», МЧС России — «За пропаганду спасательного дела», медали к значимым датам Вооруженных сил России от военного комиссариата г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов, Благодарность Главы Чувашии за активную общественную деятельность, награды от администраций Шумерлинского района и Ходарского сельского поселения, ГУ МЧС России, благодарственное письмо от настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Ходары за посильную благотворительную помощь в восстановлении храма и другие.

Есть у Шлифановых и семейные достижения: они дважды выступали в районном конкурсе «Семья года» и в 2020 году одержали в нем победу. Супруги познакомились в 2003 году, когда Татьяна переехала в Шумерлю из Вурнарского района и начала работать медсестрой в хирургическом отделении ЦРБ. В 2005 году молодые создали семью, в которой сегодня воспитываются две дочери — четырнадцатилетняя Даша и четырехлетняя Кира.



«Я за ним как за каменной стеной. Проблемы стараемся решать сообща и даже готовим вместе, если Саше позволяет время, — рассказывает Татьяна Шлифанова. — Девочки очень любят папу, младшая бежит к нему, как только он перешагивает порог дома». Конечно, хлопоты, связанные с детьми, в основном лежат на Татьяне — она состоит в родительском комитете и в школе, и в детском саду, но и папа не обделяет семью вниманием, старается чаще бывать с родными, вывозить их в санаторий или на море.



В семье Шлифановых все придерживаются активной жизненной позиции. У Татьяны, также как и у мужа, есть различные награды в сфере обеспечения пожарной безопасности — благодарственное письмо администрации Шумерлинского района, медаль «За честь и славу» от ООО ИВА «Инвалиды войны», медаль Всероссийского добровольного пожарного общества «Князь Александр Львов». Есть и другие достижения — в 2013 году она проявила себя в районном конкурсе «Восславим женщину».



У дочерей Шлифановых – свои увлечения. Обе красиво рисуют, а старшая, Дарья, проявляет себя в конкурсах художественной, творческой направленности, участвует в различных олимпиадах и имеет богатое портфолио. А все потому, что перед глазами достойный пример родителей.

ОТ РЕДАКЦИИ: На днях стали известны результаты республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации, планируемых к реализации в 2021 году. В числе победителей оказался и проект редакции Шумерлинской газеты «Вперёд» «По велению сердца», связанный с темой добровольчества и меценатства.

Уважаемые читатели, если рядом с вами есть люди, оказывающие бескорыстную помощь другим, участвующие в благотворительности, сообщите о них в редакцию. Мы с удовольствием познакомимся с ними сами и расскажем о них нашим читателям.

Татьяна Александрова.