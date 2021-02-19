Глава Чувашии поручил разработать схему транспортного планирования Чебоксарской агломерации

В Чебоксарской агломерации собираются кардинально реорганизовать пассажирские перевозки. Соответствующее решение было 18 февраля на совещании в Доме Правительства, где проект комплексного развития общественного транспорта Чебоксарской агломерации представили Минтранс Чувашии и госкорпорация ВЭБ.РФ.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал проект, подчеркнув, что его основная задача – обеспечить жителей республики удобным транспортным обслуживанием. При этом, ознакомившись с опытом реализации проекта в других регионах, он подчеркнул, что реформирование существующей системы общественного транспорта должно в комплексе учитывать организацию пассажирских перевозок как на автомобильном, так и на городском электрическом транспорте.

«Нам ни в коем случае нельзя откладывать электротранспорт на второй этап. Он должен сразу войти в документ оптимальной маршрутной сети и тоже должен модернизироваться», — сказал руководитель региона. Он поручил Минтрансу Чувашии начать подготовку необходимых документов планирования и правовых актов.

Напомним, что новая модель организации межмуниципальных перевозок предусматривает переход на систему брутто-контрактов и создание в республике единого организатора перевозок.

чувашинформ.рф