Глава Чувашии Олег Николаев встретился с замминистра спорта России Андреем Сельским

19 февраля Глава Чувашской Республики Олег Николаев провел рабочую встречу с заместителем министра спорта Российской Федерации Андреем Сельским. В ней также приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, министр физической культуры и спорта Василий Петров и министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина. Стороны обсудили вопросы цифровизации спорта в регионе.

Олег Николаев напомнил, что Президент России Владимир Путин ставит перед органами власти задачу максимально использовать новые цифровые сервисы и инструменты, чтобы повысить эффективность работы во всех сферах жизни, в том числе в отрасли физической культуры и спорта.

«Цифровые сервисы позволяют объективно и максимально быстро получать реальную картину о состоянии дел, а самое главное – на основании этого принимать выверенные решения, в том числе по развитию спортивной инфраструктуры, – отметил Глава республики. – С внедрением цифровых сервисов мы рассчитываем не просто на усиление спортивной активности, но и на реальные спортивные достижения».

Он добавил, что цифровые инструменты могут упростить решение ряда организационных вопросов. К примеру, к концу этого года Минспорта Чувашии планирует перевести в электронный формат предоставление таких услуг, как «Государственная аккредитация региональных общественных организаций для наделения их статусом региональных спортивных федераций», «Присвоение спортивных разрядов» и «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей».

Замминистра спорта России Андрей Сельский отметил, что цифровизация отрасли сегодня ведется по трем направлениям. Они затрагивают вопросы госуправления, создания сервисов для граждан, которые занимаются или планируют заниматься спортом самостоятельно, а также аналитики тренировочного процесса спортсменов высших достижений.

«В некоторых видах спорта это уже используется для того, чтобы улучшать спортивные результаты. Например, наши хоккеисты уже делают это – анализируют, как прошла игра или тренировка, чтобы делать выводы по конкретным людям», – сказал он.

В рамках своего визита Андрей Сельский примет участие в стратегической сессии «Цифровая прокачка. Чувашская Республика. Спорт и физическая культура». По словам замминистра спорта России, Чувашия стала шестым регионом, где проводится такое мероприятие. Его участникам будет представлен цифровой опыт других регионов, решения от ведущих технологических компаний России, которые могут быть внедрены в регионе в рамках развития данной сферы.

Результатом сессии должна стать разработка дорожной карты внедрения цифровых решений в сфере физической культуры и спорта на 2021—2030 годы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.