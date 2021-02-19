В Чувашии снижается статистика производственного травматизма

Многие предприятия республики в последние годы занялись модернизацией условий труда. За последние девять лет уровень производственного травматизма в республике снизился в 2 раза. Тем не менее, есть ещё немало работодателей, которыми уделяется недостаточное внимание вопросам охраны труда.

Наибольшее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями в 2020 году произошли в опасных отраслях: в обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, строительстве.

Так, одна из причин производственного травматизма — желание некоторых владельцев и руководителей предприятий сэкономить, отмечают в министерстве труда Чувашии. Из финансовых соображений сокращают или создают службы охраны труда «для галочки», а соответствующие функции формально возлагают на кого-то из руководителей начального уровня. В итоге такая экономия приводит к еще большим материальным издержкам.

Государство, со своей стороны, ведет работу по созданию благоприятных условий для предприятий по регулированию требований по охране труда. Так, реализуется механизм так называемой «регуляторной гильотины», которая должна позволить исключить из практики излишнее администрирование коммерческих предприятий. «С января 2021 года из обращения вышли сотни нормативных актов, имеющих отношение к охране труда. Планируется еще сократить количество нормативных актов в сфере охраны труда – вместо 1091 нормативно-правового акта их будет 73, — отметила министр труда Чувашии Алена Елизарова в рамках заседания Межведомственной комиссии по охране труда в Чувашской Республике. — Также взамен типовых инструкций будет предложена единая структура инструкций по охране труда, которая установит единый подход и поможет работодателям в процессе их разработки».

Источник: чувашинформ.рф