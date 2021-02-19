Выбран воспитатель года

В Шумерле 15 и 16 февраля в Детском саду № 19 «Родничок» проходил муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель года Чувашии – 2021».



Конкурс состоял из двух туров. 1 тур – заочный: конкурсантки презентовали видеоролики, размещенные на интернет-сайтах образовательных организаций, в которых работают. 2 тур – очный: нужно было продемонстрировать профессиональное мастерство в различных аспектах педагогической деятельности.

По итогам двух туров из числа участниц, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, определился победитель конкурса — им стала Екатерина Чимрова, учитель-логопед детского сада № 16 «Рябинушка». Она будет представлять Шумерлю в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года — 2021».



Источник: gshum.cap.ru.