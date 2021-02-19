Воспользоваться «урожаем» не удалось

29 декабря 2020 года 34-летний житель Шумерли, директор малого предприятия, был приговорен Шумерлинским районным судом к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тыс. рублей за незаконное культивирование конопли.



Суд установил, что мужчина посеял на приусадебном участке своей родственницы не менее 45 семян запрещенного к возделыванию наркотикосодержащего растения, вырастил их, довел до стадии созревания, срезал и высушивал без цели сбыта. Преступные действия «цветовода» были пресечены сотрудниками полиции МО МВД России «Шумерлинский» в сентябре 2020 года. На тот момент масса высушенной конопли достигла 615 г, а наркотического средства каннабис (марихуаны) в высушенном виде — 1558 г, что считается крупным размером.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.