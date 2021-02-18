23 февраля пройдет всероссийская акция «Защитим память героев»

В День защитника Отечества «Единая Россия» проведет возложение цветов к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов в ходе онлайн-встречи Президента Владимира Путина с лидерами думских фракций. Он подчеркнул, что это должно стать «символическим ответом общества на попытки разрушить тот духовный фундамент, на котором стоит Россия».



Парламентарий призывает всех в этот день проводить не митинги и политические акции, а присоединиться к акции и вместе отдать дань уважения поколению победителей.



«В каждом поколении каждой семьи есть те, кто прошел воинскую службу или побывал в «горячих точках», был участником Великой Отечественной войны. Все они достойны называться защитниками Отечества», — подчеркивает и региональный координатор партпроекта «Историческая память» в Чувашии Андрей Александров. В преддверии ставшего уже народным праздника 23 февраля он призвал жителей Чувашии оказать внимание не только тем, кто рядом, но и тем, кто остался лишь в памяти и на фото: «Давайте отдадим им дань благодарности — поможем в уходе за памятниками и возложим цветы к каждому мемориалу и воинскому захоронению в республике».



Пресс-служба ЧРО партии «Единая Россия».



Источник фото: А. Куденко/РИА Новости.