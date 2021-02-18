Шумерля вошла в пилотный проект по централизации финансового контроля



В недавнем Послании Главы Чувашии Олега Николаева Госсовету республики была обозначена проблема неэффективного функционирования контрольно-счетных органов (палат) муниципалитетов. В то время как муниципалитетам и сельским поселениям с каждым годом увеличиваются объемы межбюджетных трансфертов на осуществление переданных на места полномочий, у региональной власти до сих пор не было возможности по полной оценить эффективность трат. Глава региона поручил Министерству финансов совместно с Контрольно-счетной палатой Чувашии выработать механизм повышения эффективности контрольно-счетных органов муниципальных образований, в том числе за счет централизации данных функций.

Процесс передачи полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю будет проходить поэтапно, с этого года в качестве пилотного проекта его планируют начать в четырех городах республики – Канаше, Алатыре, Шумерле и Новочебоксарске. В Шумерле вопрос обсуждался в первых числах февраля на встрече председателя Контрольно-счетной палаты Чувашии Светланы Аристовой с главой администрации Валерием Шигашевым и главой города Сергеем Яргуниным, также состоялось рабочее совещание руководства города с председателями постоянных депутатских комиссий Собрания депутатов.



В частности, одним из механизмов реализации задачи по повышению эффективности деятельности контрольно-счетного органа будет заключение соглашения о передаче городом полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Для этого Собрание депутатом муниципалитета должно принять официальное решение. Первыми из четырех пилотных городов его принял Канаш 17 февраля. А в четверг, 18 февраля, проект решения о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании был рассмотрен в Собрании депутатов Шумерли. Большинством голосов (только 1 депутат проголосовал против) проект принят, решение и соответствующее обращение будут направлены в КСП Чувашии для рассмотрения на коллегии.



Комментируя принятие этого документа, глава Шумерли Сергей Яргунин отметил: «На сегодняшний день передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля на уровень Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики позволит повысить эффективность проводимого контроля за использованием бюджетных средств с привлечением узких специалистов. Возрастет качество проверок, но в итоге это приведет к более целевому использованию денежных средств бюджетов всех уровней».

Глава администрации Валерий Шигашев назвал решение Собрания депутатов о заключении соглашения о передаче полномочий городской счетной палаты КСП республики взвешенной позицией: «Решение основано на понимании того, что республиканская Палата обладает большими возможностями в части привлечения профильных специалистов при проведении комплексных проверок. Для меня как для руководителя муниципалитета принципиально важно, что наша деятельность будет досконально проверяться — это снизит предпосылки для злоупотреблений в данной сфере. Кроме того, будут своевременно даваться рекомендации при формировании бюджетов наших учреждений при возникновении вопросов, выходящих за рамки компетенции руководителей».