Чувашия входит в тройку лидеров РФ по экспорту дробленого хмеля

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2020 году экспорт дробленых шишек хмеля в порошкообразном виде из Чувашской Республики составил 18,1 тонн. Это 14,3% от общероссийского экспорта.

Чувашский хмель пользуется спросом в Азербайджане, Казахстане и Киргизии.

Чувашия является основным хмелепроизводящим регионом России, отрасль включена в перечень приоритетных направлений развития сельхозпроизводства в республике.

В регионе находится «золотая коллекция» сортов хмеля, насчитывающая около 250 образцов, которую поддерживает Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.

По данным регионального Минсельхоза, в 2020 году в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах Чувашской Республики было произведено 185,1 тонн хмеля. Урожайность культуры увеличилась на 9,8% и установилась на уровне 18,6 ц/га. Это второй результат в истории АПК региона после 2007 года, отмечают в аграрном ведомстве республики.

Чувашскому хмелю присущ особый аромат, который высоко ценят пивовары. Продукция в переработанном виде поставляется не только на пивоваренные заводы разных уголков Российской Федерации, но и за рубеж.

Источник: чувашинформ.рф