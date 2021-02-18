Первая выездная Федеральная практика Минпромторга России стартовала сегодня в Чебоксарах

Двухдневная сессия Минпромторга России по программе «Федеральная практика» проходит в Ледовом дворце «Чебоксары Арена».

Слушатели программы — бизнесмены, представители региональных органов исполнительной власти, фондов развития промышленности, управляющих компаний объектов промышленной инфраструктуры, корпораций развития Приволжского федерального округа.

По видеосвязи к участникам заседания обратился заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных. «Символично, что первое мероприятие проходит в Чувашской Республике – в регионе, который Минпромторг лично курирует, оказывает поддержку его промышленности и экономике», — подчеркнул он.

«Важно, что Министерство промышленности и торговли России совместно с другими организациями, которые обеспечивают стратегическое планирование и реализацию задач, поставленных Президентом страны, выезжают на территории и на месте на примере конкретных кейсов разбирают и «расшивают» проблемы, которые зачастую испытывают регионы», – отметил Глава Чувашии .

Олег Николаев добавил, что меры поддержки, оказываемые Минпромторгом, имеют весомое значение для прорывного развития региона.

Выездная стажировка Минпромторга России по программе «Федеральная практика» будет проходить два дня – 18 и 19 февраля. Участники мероприятия познакомятся с имеющимися инструментами взаимодействия с профильным министерством и возможностями и механизмами получения федеральной поддержки.

В рамках стажировки запланированы тематические сессии и круглые столы, которые проведут руководители структурных подразделений Минпромторга России, Росстандарта, эксперты Ассоциации индустриальных парков, Агентства бизнес-туризма, Фонда развития промышленности, Ассоциации кластеров и технопарков, Клуба молодых промышленников.

Источник: чувашинформ.рф