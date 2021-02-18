18 Фев

Олег Николаев дал старт благотворительному марафону «Именем детства, во имя детства»  

18 февраля  Глава Чувашии Олег Николаев дал старт ежегодному марафону «Именем детства, во имя детства».

Руководитель региона отметил, что участие предпринимателей и общественных организаций, неравнодушных граждан в благотворительных акциях значительно расширяет возможности для всестороннего решения вопросов детства.

Ежегодно в копилку марафона поступают большие суммы добровольных взносов.  В 2020 году собрано 3 млн 240 тыс. рублей. Средства направлены на срочную материальную помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, материально-техническое оснащение общеобразовательных школ и школ дополнительного образования,  культурные программы,  новогодние подарки.

«Убежден, что очередной марафон позволит существенно увеличить формы помощи детям,обеспечивать адресную и системную поддержку тем, кто  в этом нуждается», — подчеркнул Глава республики.

Детский фонд Чувашии также поддерживает Школьную волейбольную лигу Чувашской Республики, которая в этом году готовится уже к 11 сезону.    «Системная работа дает колоссальный эффект. Уже более 16 тысяч детей полюбили волейбол и систематически этим видом спорта занимаются. Есть уже известные имена, достижения в большом спорте», — уточнил Олег Николаев.

Присоединиться к марафону может каждый. Для этого нужно обратиться в Чувашское региональное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» по адресу: г. Чебоксары, ул. Петрова, дом 7, или позвонить по телефону (8352) 62-89-42.

Источник: чувашинформ.рф 

Автор записи: anna

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