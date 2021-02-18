В школах Чувашии появятся терминалы безналичной оплаты горячего питания

Об этом говорили сегодня на онлайн-встрече заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министра образования и молодежной политики Чувашии Аллы Салаевой с главами районов республики. В центре внимания было улучшение качества организации горячего питания школьников.

К обсуждению подключились специалисты Министерства образования и молодежной политики Чувашии, Чувашского республиканского института образования, Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, комбинатов питания.

Ректор Чувашского республиканского института образования Юрий Исаев рассказал о результатах работы, проведенной в последние месяцы по улучшению качества организации горячего питания учащихся в Чувашии. Среди достигнутых результатов – упорядочение документации, на 100% внедренное единое меню для учеников младших классов. Есть и проблемные вопросы, к примеру, неэффективное использование оборудования пищеблоков, нехватка квалифицированных поваров.

Работа над устранением недочетов продолжится. Так, в течение года в школах с достаточным количеством учеников установят терминалы безналичной оплаты. «Классные руководители не должны заниматься сбором денег, — отметила Алла Салаева. — Чем меньше наличных у школьников, тем в большей они безопасности. К тому же безналичный формат позволит родителям контролировать, поел ли их ребенок».

В марте представители столичных школ, курирующие районные образовательные учреждения в области питания, вновь посетят своих подопечных. В марте – начале апреля в Чебоксарском техникуме технологии питания и коммерции пройдут курсы повышения квалификации для школьных поваров.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор региона отметил хороший уровень обеспечения горячим питанием школьников Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф