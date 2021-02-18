В Чувашии нашли способ сделать пассажирские перевозки привлекательными

Минтранс Чувашии совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ подготовили предложения для реализации Проекта комплексного развития общественного транспорта Чебоксарской агломерации. Сегодня его представили Правительству республики и СМИ.

Представленная на широкое обсуждение модель организации межмуниципальных перевозок представляет переход на систему брутто-контрактов. Данная система предполагает, что плата за проезд будет поступать заказчику от организации транспортного обслуживания. Основным условием функционирования данной модели перевозок является создание Единого организатора перевозок. Подобная транспортная система показала свою эффективность в других регионах.

«Благодаря переходу на систему брутто-контрактов планируется ликвидировать нелегальных перевозчиков, решить проблему неприбыльных маршрутов, снять финансовую нагрузку на бюджет и обеспечить финансовую прозрачность за счет легализации деятельности и поступления налоговых отчислении», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

Новая модель общественного пассажирского транспорта предусматривает внедрение новой маршрутной сети, тарифного меню и единого билета, а также единовременное обновление общественного транспорта.

Сейчас в Чебоксарской агломерации «скрытый пассажиропоток» составляет примерно133 млн чел. или 38% от всего объема перевозок в агломерации. После проведения реформы ожидается увеличение объема перевозок в агломерации до 142 млн человек в год и сокращение «скрытого пассажиропотока».

Стоит отметить, если предложенную Минтрансом Чувашии концепцию примут, по новой модели перевозок автобусы начнут работать в 3 квартале 2022 года.

Ранее мы писали, что в Послании Госсовету республики Олег Николаев поручил решить проблему пассажирских перевозок между Чебоксарами и Новочебоксарском.

Источник: чувашинформ.рф