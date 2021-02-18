В Чувашии «дети войны» смогут воспользоваться материальными льготами с 1 июля

18 февраля министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова на брифинге с журналистами рассказала о предстоящих нововведениях, предусматривающих льготы материального характера для «детей войны». К этой категории граждан относятся те, кто родился в СССР в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 45-го.

В феврале в рамках заседания Кабинета министров Минтрудом было предложено установить для детей войны право на получение денежной компенсации оплатыжилого помещения и коммунальных услуг в размере 25 % стоимости таких расходов.

Таким образом, получить частичную компенсацию «дети войны» смогут за следующие виды платежей:

— наем и (или) оплата за содержание жилого помещения, в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади;

— взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

— платы за коммунальные услуги (за электроэнергию, газ, отопление, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора).

Для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, предусмотрена компенсация за оплату стоимости топлива и транспортных услуг по их доставке.

При наличии у гражданина права на получение денежной выплаты по нескольким основаниям, у него есть право выбора, какую выплату он предпочитает — либо как труженику тыла, либо как ветерану труда. «При этом, если гражданин, имеющий статус «дети войны», решил оставить себе предыдущую льготу, то ему никуда дополнительно обращаться не надо. Если же решил поменять, то надо будет обратиться в МФЦ или в отдел социальной защиты», — разъяснила министр труда Алёна Елизарова.

Ожидается, что указанные положения вступят в силу после того, как депутатский корпус республики, который на практике единодушно поддерживает такие инициативы, одобрит законопроект. Ориентировочно за новыми льготами можно будет обратиться после 1 июля.

Источник: чувашинформ.рф