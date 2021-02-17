Предприятия Козловского района войдут в кластер станкостроения Чувашии

Об этом сообщил Глава Чуваши Олег Николаев по итогам посещения местного ООО «Фирдавиль и компания», которое специализируется на изготовлении станков с числовым программным управлением, проводит научно-технические разработки.

В 2020 году предприятие расширило производственные площади, закупило оборудование. В ближайшем будущем здесь планируют внедрить новые производственные процессы с использованием лазерных технологий и расширить ассортимент выпускаемых станков.

Руководитель региона считает, что в Козловке можно развивать промышленность и экономику.

«Мы побывали на объектах. Они показывают, что есть много возможностей. Их надо реализовывать во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, искать внутренние резервы, — отметил Олег Николаев. — В частности, такие возможности нам дает новое направление — организация кластеров в различных сферах. В муниципалитете есть предприятия, которые являются ведущие по своим отраслям».

чувашинформ.рф