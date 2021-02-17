Педагогов из Чувашии обучат компетенциям, востребованным в условиях цифровой экономики

Образовательные курсы для преподавателей пройдут на площадке Университета «Иннополис». Он входит в тройку опорных центров реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Записаться на бесплатное обучение можно до 24 февраля. В программу курса входят 11 направлений: здравоохранение, образование, сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая и добывающая промышленность, городское хозяйство, энергетическая и транспортная инфраструктура, финансовые услуги, информационные технологии.

Обучение пройдет в очной форме, но будут применяться и дистанционные технологии. По окончанию программы участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Длительность обучения — 144 академических часа. В 2021 году планируется четыре потока обучения, первый начнется уже 25 февраля.

чувашинформ.рф