Олег Николаев призвал Козловку включиться в программу развития малых городов

Такое предложение обозначил Глава республики сегодня на подведении итогов развития муниципалитета. «Город Козловка в этом году имеет великолепные возможности, чтобы принять участие в конкурсе малых городов и получить федеральный грант для благоустройства и обновления внешнего облика», — поянил он.

Глава Чувашии заметил, что Ядрин, Алатырь, Канаш и Мариинский Посад уже вошли в программу: «Дорога проторена. Есть практика, есть понимание, что и как надо делать».

Руководство республики обязуется оказывать необходимое содействие в получении федерального финансирования и Козловке. «Мы будет поддерживать сопровождать проект, как на стадии его разработки, так и на стадии реализации», – заверил Олег Николаев.

чувашинформ.рф