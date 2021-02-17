МФЦ Чувашии снова работают в обычном режиме

Во всех многофункциональных центрах Чувашии сняты ограничения по приему населения, связанные с пандемией коронавируса. Все офисы МФЦ перешли на обычный режим работы. Прием заявителей, как и раньше, будет осуществляться в порядке живой очереди и по предварительной записи. Обязательно соблюдение дистанцирования, ношение индивидуальных средств защиты органов дыхания, применение антисептиков.

В Чебоксарах и Новочебоксарске гражданпринимают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 часов, в субботу с 09:00 до 14:00.

В районах республики с понедельника по пятницу прием ведется с 08:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 13:00 часов. Воскресенье – выходной день.

чувашинформ.рф