Излечившиеся от COVID-19 благодарят врачей за их труд

В Чувашии с начала пандемии герои в белых халатах вылечили от коронавирусной инфекции 19 тысяч заболевших, в том числе 4139 человек спасены с начала этого года. Перенесшие COVID-19 пациенты благодарят медработников поликлиник и стационаров за их чуткость, грамотный подход к лечению и доброжелательность.

«С момента звонка в «скорую помощь» до прибытия бригады прошло всего 10 минут, диагностика заняла 15 минут и еще через 15 минут меня доставили на компьютерную томографию. Через 25 минут после госпитализации доктора Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн поставили диагноз и подключили к дыхательному аппарату, — благодарит медработников один из спасенных пациентов. — Всегда находишься под опекой и присмотром медперсонала, крайне дружелюбная атмосфера, а также благожелательное и заботливое отношение к пожилым людям».

Работу медсестер и других работников здравоохранения на передовой «ковидного» фронта отметил Глава Чувашии Олег Николаев в своем Послании к Государственному Совету Чувашской Республики. «Если одни круглосуточно дежурили в красных зонах, другие несли кратную нагрузку, в связи с перенастройкой всей системы здравоохранения», — сказал он.

чувашинформ.рф