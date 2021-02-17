Доля фермеров в общем объеме сельхозпроизводства Чувашии выросла в 1,9 раз

В 2020 году доля фермеров в валовом производстве сельхозпродукции увеличилась с 13,7% до 14,3%, а индекс производства превысил 103,8% — это наибольший темп роста в сельском хозяйстве. Об этом заявил Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в ходе XXXII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

В мероприятии участвуют главы фермерских хозяйств и руководители кооперативных объединений из 70 регионов страны, а также руководство Минсельхоза России и отраслевых госкомпаний. Чувашскую Республику на съезде представляет заместитель министра сельского хозяйства Инна Волкова.

Основной темой пленарного заседания стало развитие фермерского движения, сельскохозяйственная кооперация, а также вопросы государственной поддержки.

Было отмечено, что сегодня малый бизнес занимает одну из ключевых позиций в сфере растениеводства. «Фермерами страны обеспечено производство трети всего объема зерновых – 39,4 млн тонн, что на 11,2% выше показателя 2019 года. Динамично развивается и отрасль садоводства – доля КФХ за последние 5 лет в общем объеме товарного производства увеличилась с 10% до 23%. В прошлом году валовой сбор плодов и ягод в организованном секторе составил рекордные 1,22 млн тонн (+3,4%)», — подчеркнул Джамбулат Хатуов в своем выступлении.

Заместитель Министра Елена Фастова подчеркнула, что Минсельхоз России уделяет особое внимание вопросам развития малого агробизнеса в стране. Доля фермерских хозяйств за счет федеральных средств в принятых мерах поддержки достигает 31,4%. В 2021 году на эти цели предусмотрено 19 млрд рублей. В том числе 13,9 млрд рублей заложены в рамках «компенсирующей» и «стимулирующей» субсидий.

Как отметила Инна Волкова, основным результатом реализации программы грантовой поддержки фермеров в Чувашии стало создание более 1000 новых рабочих мест с гарантированной заработной платой не ниже средней по отрасли в регионе. Также выручка по этим фермерским хозяйствам возросла в 28,2 раза, площади обрабатываемых фермерами земель – в 9,4 раза (58 тыс. га), поголовье КРС – в 11 раз (13,1 тыс. голов). В целом доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме сельскохозяйственного производства возросла с 7,5% до 14,3%, или в 1,9 раз, подчеркнула Инна Волкова.

В 2020 году грантовую поддержку получили 48 глав К(Ф)Х и СПоК. За счет грантовой поддержки малых форм хозяйствования на селе создано 56 рабочих мест, вовлечено в агропредпринимательство порядка 300 человек, создано 162 субъекта МСП.

Также на съезде обсудили обеспечение аграриев удобрениями и сельхозтехникой, региональные аспекты распределения господдержки и взаимодействия с торговыми сетями, развитие сельских территорий и другие актуальные вопросы.

чувашинформ.рф