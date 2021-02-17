Глава Чувашии рассказал, как можно решить проблему ликвидации аварийного жилого фонда

Руководитель региона предложил посмотреть на проблему сквозь призму возможностей нового закона о комплексном развитии территорий.

Тема переселения из аварийного жилья была затронута 17 февраля в Козловском районе на подведении итогов социально-экономического развития. Глава администрации муниципального образования Фирдавиль Искандаров отметил, что в районе стоит острая необходимость строительства нового жилья, в том числе по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На сегодняшний день в Козловском районе аварийными признаны 27 многоквартирных домов, там прописаны 447 человек.

Глава Чувашии Олег Николаев предложил местной администрации изучить возможности нового закона о комплексном развитии территорий, который позволяет соединить для решения данной проблемы сразу несколько программ.

По его словам, муниципалитет должен будет самостоятельно определить территории для перспективной застройки, в границы которых можно будет включить и аварийное жилье. Далее с инвестором – строительной компанией – прорабатываются вопросы развития этой территории за счет ее застройки новыми домами и снесения старого жилого фонда. При этом республика, как заметил руководитель региона, может взять на себя обязательства по строительству инфраструктурных объектов – дорог, коммунальных сетей и так далее.

«Это позволит нам удешевить строящееся жилье, а самое главное – создать совершенно другое пространство, где будут новые дома, а заодно будут решены вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья. Давайте в этом направлении будем двигаться», – отметил Олег Николаев.

чувашинформ.рф